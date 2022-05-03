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Жители Кудрово показали, как горят поля с сухой травой

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Информации о пострадавших не поступало.

Жители областного района Кудрово показали, как горят поля с сухой травой. Видео было представлено в главной группе очевидцев Заневского городского поселения в соцсети "ВКонтакте". Видеозаписи пожара появились вечером понедельника, 2 мая.

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, территория горения травы составила 600 и 300 квадратных метров. Тушение было затруднено сложностью проезда пожарных машин на территорию возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что ночью 2-го мая на Биржевой линии Васильевского острова в Петербурге произошел серьезный пожар. Огонь охватил третий этаж здания и чердак. 

Видео: Жизнь в Кудрово / ВКонтакте

Теги: горят поля, кудрово, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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