Жители Кудрово показали, как горят поля с сухой травой

Информации о пострадавших не поступало.

Жители областного района Кудрово показали, как горят поля с сухой травой. Видео было представлено в главной группе очевидцев Заневского городского поселения в соцсети "ВКонтакте". Видеозаписи пожара появились вечером понедельника, 2 мая.

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, территория горения травы составила 600 и 300 квадратных метров. Тушение было затруднено сложностью проезда пожарных машин на территорию возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что ночью 2-го мая на Биржевой линии Васильевского острова в Петербурге произошел серьезный пожар. Огонь охватил третий этаж здания и чердак.

Видео: Жизнь в Кудрово / ВКонтакте