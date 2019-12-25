"Наполи" продолжает следить за Сердаром Азмуном

"Зенит" готов продать нападающего минимум за 40 миллионов евро.

Футбольный скаут клуба "Кальяри" Алекс Великих подтвердил интерес итальянского "Наполи" к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.

"Руководство "Наполи" хочет видеть в команде третьего нападающего. Вопрос продления контракта с Аркадиушом Миликом повис в воздухе. Место для Азмуна освобождается. Впрочем, не только неаполитанцы следят за форвардом "Зенита". Есть еще один клуб, который хотел бы его приобрести", - приводит слова Великих издание "Спорт уик-энд".

Также скаут отметил, что сине-бело-голубые готовы продать нападающего минимум за 40 миллионов евро.

Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее спортивный директор "Зенита" заявил, что клуб не собирается продавать Азмуна.

Фото: fc-zenit.ru