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"Наполи" продолжает следить за Сердаром Азмуном
Сегодня, 9:54
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"Наполи" продолжает следить за Сердаром Азмуном

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"Зенит" готов продать нападающего минимум за 40 миллионов евро.

Футбольный скаут клуба "Кальяри" Алекс Великих подтвердил интерес итальянского "Наполи" к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.

"Руководство "Наполи" хочет видеть в команде третьего нападающего. Вопрос продления контракта с Аркадиушом Миликом повис в воздухе. Место для Азмуна освобождается. Впрочем, не только неаполитанцы следят за форвардом "Зенита". Есть еще один клуб, который хотел бы его приобрести", - приводит слова Великих издание "Спорт уик-энд".

Также скаут отметил, что сине-бело-голубые готовы продать нападающего минимум за 40 миллионов евро.

Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун  провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее спортивный директор "Зенита" заявил, что клуб не собирается продавать Азмуна.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: сердар азмун, трансферные слухи, фк зенит, фк наполи
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Зенит,

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