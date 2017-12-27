"Нафтогаз" может нарушить решение Стокгольмского арбитража из-за выборов

Предвыборная шумиха может повлиять на поведение руководство "Нафтогаза".

Эксперт Сергей Пикин считает, что "Нафтогаз" может отказаться от сотрудничества с "Газпромом" вопреки решению Стокгольмского суда. Об этом он заявил в интервью ФБА "Экономика сегодня". Напомним, что ранее европейский суд обязал Украину закупить не менее 4 млрд кубов газа у России и выплатить "Газпрому" существующие долги. Однако украинцы до сих пор не озвучили какого-либо решения по этому вопросу со своей стороны. Учитывая то, что в 2018 году украинский эстеблишмент будет готовиться к президентским выборам, "Нафтогаз" может предпринять самые неожиданные шаги.

"По ценам "Газпром" абсолютно конкурентноспособен относительно тех трейдеров, которые перепродают газ "Нафтогазу". На те сделки у "Нафтогаза" деньги найдутся, значит, найдутся они и на закупки заявленных объемов у России. Так что решение "Нафтогаза" будет лежать в политической плоскости. Наступивший 2018-й - предвыборный на Украине, и радикальные настроения могут только усиливаться, и есть риск, что из-за политической ситуации вердикт суда будет не выполнен", - сказал эксперт Сергей Пикин.

Впрочем, по мнению аналитика, даже в таком случае "Газпром" не упустит своих денег. Скорее всего, Украина просто перекупить российский газ у европейских трейдеров, которые до этого приобретут топливо у России.