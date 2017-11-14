"Начало конца": Загадочная Нибиру уничтожит Землю 19 ноября

Появились новые зловещие предсказании о приближении начала "конца света".

Очередной апокалипсис назначили на воскресенье, 19 ноября. Дату "конца сета" рассчитали соратники известного нумеролога Дэвида Мида.

В их сообщениях говорится, что апокалипсис настанет из-за опасного сближения Земли и таинственной планеты Нибиру. Именно 19 ноября планета Х приблизится к Земле настолько близко, что на нашей планете произойдут необратимые катастрофические изменения. Из-за сильного гравитационного влияния Нибиру на Земле произойдут природные катаклизмы: извержения вулканов, землетрясения, цунами, которые и уничтожат Землю до наступления Нового Года.

Существование Нибиру, которая больше Земли в 10 раз, ученые со 100% вероятностью не подтверждают. На ее наличие указывают огромное количество артефактов, исторических источников, легенд и мифов далеких предков. Научный мир только предполагает наличие этой загадочной планеты. В интернет просочилась информация со ссылкой на NASA, Нибиру действительно есть, находится она предположительно в поясе Койпера и вращается вокруг Солнца в противоположную сторону в отличие от других планет Солнечной системы.

На просторах интернета давно "гуляют слухи" о приближающейся к Земле планете Х. Сейчас на фоне бесконечных ураганов по всему Миру, землетрясениях и прочих катаклизмах, которые положат начало гибели Земли, эти слухи и предсказания звучат довольно зловеще и правдоподобно. До 19 ноября осталось совсем чуть-чуть. Поживем - увидим.

Видео: YouTube/ТОПМАНИЯ, ВК, Шедевры рекламы