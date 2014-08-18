На станции "Парк Победы" отремонтировали эскалатор

Ремонт эскалатор №1 занял два месяца.

В воскресенье, 16 мая, на станции метро "Парк Победы" отремонтировали эскалатор №1 спустя два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки в Instagram.

Работы начались 11 марта, в результате было заменено 442 погонных метра тяговых цепей и отремонтировано 553 ступеньки.

Недавно мы писали, что ближе к осени закроется "Московская-2", из-за ремонтных работ в вестибюле. Реконструкция станции метро "Удельная" придется на первый квартал 2022 года, "Ладожской" займутся в третьем квартале будущего года, станцию метро "Озерки" будут ремонтировать в 2023 году. Через три года также планируется реконструкция "Технологического института-2" и "Проспекта Большевиков".

Ранее Piter.tv писал, что раскрыты станции метро в Петербурге, которые могут получить "федеральное" финансирование.

Фото: Piter.tv