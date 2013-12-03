Вице-губернатор Максим Соколов отмечал, что без федеральной финансовой поддержки не обойтись.

Раскрыты станции метро в Петербурге, которые могут получить "федеральное" финансирование. Об этом 13 марта сообщил портал "Фонтанка". Как отметили в аппарате вице-губернатора Максима Соколова, город уже отправил предложения по дополнительным потребностям финансирования в первом квартале текущего года.

Совместное финансирование с федеральными властями может приблизить появление следующих станций метро, считают в СМИ – станции "Богатырская" и "Каменка" на "зеленой" линии, "Шуваловский проспект" на "фиолетовой" линии и станции "Кудрово" – продолжение "Улицы Дыбенко" в Ленобласти.

Издание подытожило, что в настоящее время в Северной столице строят два участка подземки и четыре станции метро. Строится перегон от "Юго-Западной" до "Путиловской" (пересадка на "Кировский завод"), в свою очередь, оранжевая линия метро продлевается от "Спасской" через "Театральную" (только прогон) до "Горного института".

В 60 млрд. рублей обойдется Петербургу завершение строительства трех станций метро в 2024 году. Речь идет о станциях "Путиловская", "Большой проспект" ("Горный институт"), "Казаковская" – об этом рассказывал вице-губернатор Максим Соколов в рамках отчета губернатора города в ЗакСе. Вице-губернатор отмечал, что без федеральной финансовой поддержки не обойтись.

Губернатор Петербурга в ЗакСе заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания, которая принадлежит властям города. Это проект ВТБ АО "Метрострой Северной столицы". По мнению главы города, только так метро будет развиваться без срывов. Беглов заявил, что необходимо сохранить те проходки, которые есть, чтобы не потерять деньги. Также он отметил, что "давно пора вводить новые станции".

Фото: Piter.tv