Максим Соколов: "Петербург может построить семь станций метро за три года"

Однако для этого нужна помощь правительства РФ.

В 60 миллиардов рублей обойдется Петербургу завершение строительства трех станций метро в 2024 году. Речь идет о станциях "Путиловска", "Большой проспект", "Казаковская". Об этом рассказал вице-губернатор Максим Соколов в ЗакСе.

Соколов также отметил, что город подал заявку в правительство РФ, чтобы ускорить строительство метро в Петербурге и "построить еще четыре станции метро в те же сроки".

Заниматься возведением новых станций будет не "Метрострой", так как компания находится в предбанкротном состоянии. По словам Соколова, в Петербурге создадут собственную городскую компанию, чтобы через городской парламент нанимать строителей.

Ранее стало известно, что власти Петербурга намерены переделать схему метро за 15 млн. рублей.

Фото: Piter.tv