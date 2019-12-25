Власти Петербурга намерены переделать схему метро за 15 млн. рублей

Проектировщика ищут на конкурсной основе.

В Петербурге вновь переделают схему метрополитена. Этим вопросом уже занимается комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Известно, что на эти цели власти города намерены выделить порядка 15 млн. рублей.

Проектировщика ищут на конкурсной основе. Известно, что в ближайшем будущем ему необходимо подготовить программу строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года. А также указать стоимость строительства станций метро и график их ввода.

Известно, что оставить заявку можно до 1 июня 2021 года.

Ранее в Смольном рассказали, почему в Петербурге темпы строительства метро отстают от московских.

Фото: Piter.tv