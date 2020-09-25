В Смольном рассказали, почему в Петербурге темпы строительства метро отстают от московских

Сложная эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в планы строительства.

В последнее время темпы строительства метро в Петербурге снижены. Об этом под постом губернатора Александра Беглова в социальной сети "ВКонтакте" в ответ на вопрос написал комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

По словам комитета, причины в ограниченном финансировании по данному направлению и сложной финансовой ситуации, в которой оказался главный подрядчик — ОАО "Метрострой". Также отмечается, что сложная эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в планы, однако делается все, чтобы восстановить бесперебойное строительство объектов метрополитена.

Ранее Piter.tv писал, что Смольному не хватает средств города на строительство метро. Нужно брать кредит. Ежегодно на строительство новых станцией требуется около 30 млрд рублей. Кредит может ускорить строительство метро. У города есть средства, но их недостаточно. В 2021 году Петербург готовы выделить 10 млрд рублей, 2022 - 15 млрд рублей, 2023 - 18 млрд рублей, тогда как ежегодно требуется около 30 млрд рублей. Деньги нужны на строительство станций "Горный институт", "Путиловская", "Юго-Западная".

Фото: Piter.tv