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Смольному не хватает средств города на строительство метро. Нужно брать кредит
Сегодня, 9:04
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nadezhda_sib

Смольному не хватает средств города на строительство метро. Нужно брать кредит

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Ежегодно на строительство новых станцией требуется около 30 млрд рублей.

Петербург использует возможности льготного кредитования для развития транспортной инфраструктуры. Об этом в эфире телеканала "78" сообщил губернатор Александр Беглов. 

Градоначальник отметил, что "добро" на кредитование под низкие проекты для реализации инфраструктурных проектов дал Владимир Путин. 

Кредит может ускорить строительство метро. У города есть средства, но их недостаточно. В 2021 году Петербург готовы выделить 10 млрд рублей, 2022 - 15 млрд рублей, 2023 - 18 млрд рублей, тогда как ежегодно требуется около 30 млрд рублей. Деньги нужны на строительство станций "Горный институт", "Путиловская", "Юго-Западная". 

Льготный кредит будет брать новая компания "Метрострой Северной столицы". Она была создана в декабре 2020-го года совместно с ВТБ. Также средства используют во время транспортной реформы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к транспортной реформе Петербург закупит почти 3 тыс. новых автобусов разной вместимости. 

Фото: Piter.TV

Теги: льготный кредит, транспортная реформа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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