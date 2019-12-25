Смольному не хватает средств города на строительство метро. Нужно брать кредит

Ежегодно на строительство новых станцией требуется около 30 млрд рублей.

Петербург использует возможности льготного кредитования для развития транспортной инфраструктуры. Об этом в эфире телеканала "78" сообщил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что "добро" на кредитование под низкие проекты для реализации инфраструктурных проектов дал Владимир Путин.

Кредит может ускорить строительство метро. У города есть средства, но их недостаточно. В 2021 году Петербург готовы выделить 10 млрд рублей, 2022 - 15 млрд рублей, 2023 - 18 млрд рублей, тогда как ежегодно требуется около 30 млрд рублей. Деньги нужны на строительство станций "Горный институт", "Путиловская", "Юго-Западная".

Льготный кредит будет брать новая компания "Метрострой Северной столицы". Она была создана в декабре 2020-го года совместно с ВТБ. Также средства используют во время транспортной реформы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к транспортной реформе Петербург закупит почти 3 тыс. новых автобусов разной вместимости.

Фото: Piter.TV