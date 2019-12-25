Губернатор заявил, что строить петербургское метро должна одна компания

В 2019 году с АО "Метрострой" у Смольного возникли проблемы. Ему на смену пришло АО "Метрострой Северной столицы".

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания, которая принадлежит властям города. Это проект ВТБ АО "Метрострой Северной столицы". По мнению главы города, только так метро будет развиваться без срывов. Об этом губернатор заявил на заседании в ЗакСе.

Беглов заявил, что необходимо сохранить те проходки, которые есть, чтобы не потерять деньги. Также он отметил, что "давно пора вводить новые станции".

В 2019 году с АО "Метрострой" у Смольного возникли проблемы. Ему на смену пришло АО "Метрострой Северной столицы", учрежденное в октябре прошлого года. Городу принадлежит 65% акций новой компании.

Также на заседании вице-губернатор города Максим Соколов заявил, что Петербург может построить семь станций метро за три года.

Фото: Piter.tv