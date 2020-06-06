  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:50
160
Arinablinova
Код вставки плеера

На Савушкина перевернулся автомобиль

0 0

В машине было 4 человека.

В субботу, 6 июня, на улице Савушкина заметили перевернувшийся автомобиль. Видеозапись, которую сделали очевидцы случившегося, оказалась в распоряжении Piter.tv.

Отмечается, что в машине было 4 человека. Трое выбрались сами, а один выпал на бордюр. На видео можно разглядеть спасателей и автомобиль скорой помощи. 

О пострадавших на данный момент неизвестно. 

Сотрудники ДПС на месте, пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на Митрофаньевском шоссе перевернулся грузовик.

Видео: Piter.tv

Теги: 1 автомобиль, дтп, перевернулся
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии