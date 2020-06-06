На Савушкина перевернулся автомобиль

В субботу, 6 июня, на улице Савушкина заметили перевернувшийся автомобиль. Видеозапись, которую сделали очевидцы случившегося, оказалась в распоряжении Piter.tv.
Отмечается, что в машине было 4 человека. Трое выбрались сами, а один выпал на бордюр. На видео можно разглядеть спасателей и автомобиль скорой помощи.
О пострадавших на данный момент неизвестно.
Сотрудники ДПС на месте, пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что на Митрофаньевском шоссе перевернулся грузовик.
Видео: Piter.tv
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