На Савушкина перевернулся автомобиль

В машине было 4 человека.

В субботу, 6 июня, на улице Савушкина заметили перевернувшийся автомобиль. Видеозапись, которую сделали очевидцы случившегося, оказалась в распоряжении Piter.tv.

Отмечается, что в машине было 4 человека. Трое выбрались сами, а один выпал на бордюр. На видео можно разглядеть спасателей и автомобиль скорой помощи.

О пострадавших на данный момент неизвестно.

Сотрудники ДПС на месте, пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на Митрофаньевском шоссе перевернулся грузовик.

Видео: Piter.tv