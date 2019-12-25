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На Митрофаньевском шоссе перевернулся грузовик
Сегодня, 11:38
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Arinablinova

На Митрофаньевском шоссе перевернулся грузовик

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Предполагается, что причиной ДТП стало "неправильное распределение груза". 

В субботу утром, 6 июня, на Митрофаньевском шоссе перевернулся грузовик. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Известно, что водитель не пострадал. В комментариях предполагают, что причиной ДТП стало "неправильное распределение груза". 

"Если снизу положить легкий груз, а сверху тяжелый, то при повороте грузовик сам перевернется, даже усилий прилагать не нужно"

Отметили в комментариях.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что два таксиста столкнулись на перекрестке Тюшина и Боровой.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: 1 автомобиль, грузовик, мусоровоз, перевернулся
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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