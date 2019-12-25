Предполагается, что причиной ДТП стало "неправильное распределение груза".

В субботу утром, 6 июня, на Митрофаньевском шоссе перевернулся грузовик. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Известно, что водитель не пострадал. В комментариях предполагают, что причиной ДТП стало "неправильное распределение груза".

"Если снизу положить легкий груз, а сверху тяжелый, то при повороте грузовик сам перевернется, даже усилий прилагать не нужно" Отметили в комментариях.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

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Фото: vk.com/spb_today