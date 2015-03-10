Пьяный мужчина с ножом напал на прохожих на Невском проспекте из-за ссоры с женой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером накануне, 22 августа, на Невском проспекте произошел резонансный инцидент с нападением на прохожих. Как сообщает 78.ru, конфликт между супругами у дома 35 перерос в массовую потасовку с применением холодного оружия.

По предварительной информации, 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался с прогулки с женой и детьми. Около подземного перехода между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой агрессор начал хватать женщину за волосы.

На происходящее обратили внимание группа подростков, возвращавшихся с концерта рэп-исполнителя. Юноши попытались остановить дебошира. В ответ пьяный мужчина достал нож и начал размахивать им, угрожая окружающим. В результате пострадал 17-летний парень. У него порезаны четыре пальца на левой руке.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на вызов. Подозреваемый был задержан. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV