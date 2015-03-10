В Петербурге перед судом предстанут организаторы фиктивной регистрации мигрантов

Следствие установило, что группа обвиняемых организовала подпольный бизнес по оказанию услуг.

В Северной столице завершено расследование резонансного уголовного дела о незаконной миграции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, перед правосудием предстанут трое фигурантов: организатор преступной схемы — 43-летняя женщина, и двое ее сообщников.

Следствие установило, что группа обвиняемых организовала подпольный бизнес по оказанию услуг мигрантам. Преступная деятельность заключалась в оформлении и продаже фиктивной регистрации по месту пребывания, а также в переоформлении трудовых патентов за плату.

Деятельность злоумышленников была поставлена на поток. За оформление нелегальной регистрации они брали с иностранных граждан от 6 до 8 тысяч рублей. Стоимость услуг по переоформлению трудового патента доходила до 25–28 тысяч рублей.

Полученные документы с заведомо недостоверными сведениями мигранты предъявляли для легализации своего пребывания в официальные инстанции — миграционный центр и другие государственные учреждения. В настоящее время все фигуранты уголовного дела находятся под мерами пресечения. Двое участников преступной группы заключены под домашний арест, а женщина-организатор дала подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование по делу завершено, собранные материалы переданы в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит крупное наказание по статье Уголовного кодекса РФ "Организация незаконной миграции".

