Баир Иринчеев будет руководить Музейно-мемориальным комплексом "Дорога жизни"

О решении сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Основатель "Военного музея Карельского перешейка" военный историк Баир Иринчеев стал руководителем Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни". Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

О решении сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Он отметил, что новый руководитель сделал большой вклад в сохранении памяти о событиях Советско-финской и Великой Отечественной войн.

Напомним, что в состав Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" входят пять музеев и объекты, связанно с историей Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщили о том, что пост и. о. главы администрации Всеволожского района занял Андрей Воропаев.

Фото: Правительство Ленобласти