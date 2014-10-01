Баир Иринчеев будет руководить Музейно-мемориальным комплексом "Дорога жизни"

Основатель "Военного музея Карельского перешейка" военный историк Баир Иринчеев стал руководителем Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни". Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
О решении сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. Он отметил, что новый руководитель сделал большой вклад в сохранении памяти о событиях Советско-финской и Великой Отечественной войн.
Напомним, что в состав Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" входят пять музеев и объекты, связанно с историей Великой Отечественной войны.
Ранее мы сообщили о том, что пост и. о. главы администрации Всеволожского района занял Андрей Воропаев.
Фото: Правительство Ленобласти
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