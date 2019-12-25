Пост и. о. главы администрации Всеволожского района занял Андрей Воропаев

Андрей Воропаев назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Всеволожского района занял Андрей Воропаев. Об этом сообщил Всеволожский медиацентр В1.
Решение принял совет районных депутатов с Вячеславом Кондратьевым во главе.
Отметим, что в должностном порядке Воропаев сначала занял пост заместителя главы администрации по ЖКХ. До этого чиновник руководил Фондом капитального ремонта Ленобласти.
Ранее в Ленобласти утвердили нового главу комитета по природным ресурсам.
Фото: Telegram / В1
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