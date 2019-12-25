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Пост и. о. главы администрации Всеволожского района занял Андрей Воропаев
Сегодня, 12:12
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Пост и. о. главы администрации Всеволожского района занял Андрей Воропаев

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Решение принял совет районных депутатов с Вячеславом Кондратьевым во главе. 

Андрей Воропаев назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Всеволожского района занял Андрей Воропаев. Об этом сообщил Всеволожский медиацентр В1.

Решение принял совет районных депутатов с Вячеславом Кондратьевым во главе. 

Отметим, что в должностном порядке Воропаев сначала занял пост заместителя главы администрации по ЖКХ.  До этого чиновник руководил Фондом капитального ремонта Ленобласти.

Ранее в Ленобласти утвердили нового главу комитета по природным ресурсам.

Фото: Telegram / В1

Теги: кадровые перестановки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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