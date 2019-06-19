Фильм начнут показывать в кинотеатрах уже в следующие выходные.

В среду, 19 июня, стало известно о том, что фильм "Мстители: Финал" покажут в кинотеатрах с дополнительными сценами. Информацию о повторном прокате подтвердил президент Marvel Studios Кевин Файги.

Фильм с дополнительными сценами покажут в кинотеатрах уже в следующие выходные.

"Мстители:Финал" стали вторым самым кассовым фильмом в мировой истории. Кинокартина собрала в мире 128 млн долларов, а в целом 1,9 млрд. Тем самым последние "Мстители" максимально приблизилась к седьмому эпизоду саги "Звездные войны: Пробуждение силы". В 2015 году он на второй недели собрал 149 млн долларов, а за все время более 2 млрд.

Напомним, в мировом прокате "Мстители.Финал" стартовали 24 апреля. В первые выходные кассовые сборы составили 1,2 млрд долларов.

Ранее мы сообщали о том, что в Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов".

Видео: трейлер "Мстители: Финал"