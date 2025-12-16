«Моторика» готовится к выходу на биржу осенью 2026 года

Окончательное решение будет зависеть от макроэкономической ситуации.

Компания-производитель протезов "Моторика" планирует провести первичное публичное размещение акций в 2026 году. Финансовый директор Сергей Куценко на конференции "Смартлаб" в Санкт-Петербурге сообщил, что компания готовится к IPO к осеннему периоду, однако окончательное решение о выходе на биржу будет зависеть от ряда факторов, включая геополитику, макроэкономику и ситуацию на рынке. Об этом сообщает "РБК".

Куценко отметил, что для стимулирования притока капитала с депозитов на фондовый рынок ключевая ставка Центрального банка должна быть установлена на уровне 10 процентов. По его мнению, такое снижение может быть достигнуто к концу текущего года. Касательно условий размещения, он подчеркнул важность обеспечения ликвидности для инвесторов, поэтому оптимальный объём размещения оценивается в диапазоне 3–5 миллиардов рублей.

Компания планирует как привлечение денег для целей слияний и поглощений, так и выход для ранних инвесторов, чтобы они могли зафиксировать свою позицию. Пока это соотношение составляет примерно 50 на 50. В середине декабря 2025 года генеральный директор "Моторики" Андрей Давидюк уже заявлял о возможности проведения IPO в 2026 году, отметив, что подготовительные мероприятия активно продвигаются.

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