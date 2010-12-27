Мост в Ушково стал доступен для машин и пешеходов

Он был закрыт почти год.

В поселке Ушково Курортного района завершили ремонт моста по Советскому переулку. Об этом 18-го июня сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ремонтными работами занималось СПб ГБУ "Мостотрест".

Обильные дожди осенью 2018-го года привели к тому, что дорожное полотно проезжей части просело и частично провалилось. Мост признали аварийным, и движение по нему закрыли. Кроме того, на нем было тротуаров, и пешеходам нередко приходилось передвигаться по проезжей части.

В ходе работ в 2019 году "Мостотрест" построил новые устои моста, изготовил и смонтировал металлические балки пролетного строения, заменил железобетонные плиты, восстановил гидроизоляцию и положил два слоя асфальтобетонного покрытия. На нем появилось новое барьерное ограждение, а также металлические перила и тротуар.

Мост открыли для движения.Теперь он безопасен как для транспорта, так и для пешеходов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на севере Петербурга у ларька оторвалась металлическая конструкция.

Фото: mostotrest-spb.ru