На севере Петербурга у ларька оторвалась металлическая конструкция

Во вторник, 18-го июня, в третьем часу дня произошло ЧП на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Происшествие случилось на пересечении проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской. У торгового ларька площадью 4 кв.м оторвалась плохо закрепленная металлическая конструкция. Специалисты Скорой помощи осматривают женщину. Также на место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения.
Подробности ЧП пока неизвестны.
Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в Конном переулке.
Видео: Piter.TV
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