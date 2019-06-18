На севере Петербурга у ларька оторвалась металлическая конструкция

О состоянии продавца пока неизвестно.

Во вторник, 18-го июня, в третьем часу дня произошло ЧП на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Происшествие случилось на пересечении проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской. У торгового ларька площадью 4 кв.м оторвалась плохо закрепленная металлическая конструкция. Специалисты Скорой помощи осматривают женщину. Также на место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

Подробности ЧП пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в Конном переулке.

Видео: Piter.TV