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На севере Петербурга у ларька оторвалась металлическая конструкция

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О состоянии продавца пока неизвестно.

Во вторник, 18-го июня, в третьем часу дня произошло ЧП на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу. 

Происшествие случилось на пересечении проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской. У торгового ларька площадью 4 кв.м оторвалась плохо закрепленная металлическая конструкция. Специалисты Скорой помощи осматривают женщину. Также на место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения. 

Подробности ЧП пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в Конном переулке

Видео: Piter.TV

 

Теги: металлическая конструкция, торговый ларек, чп на проспекте науки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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