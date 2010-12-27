В Конном переулке загорелся подвал

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия.

На Конном переулке Петербурга в жилом здании загорелся подвал. Об этом днем 18-го июня сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Из подвального помещения шел дым, также на фото виден огонь.

Комментаторы возмутились поведением свидетелей пожара, которые решили снимать ЧП на мобильный телефон. "Не снимать надо, а брать огнетушитель из машины и тушить", - написала одна из участниц группы.

Бороться с пожаром приехали сотрудники МЧС.

В понедельник, 17-го июня, Piter.TV сообщил о пожаре на заводе "Красный треугольник".

Фото: vk.com/spb_today