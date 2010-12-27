На набережной канала Грибоедова остановили смещение каменных блоков

Водолазы зафиксировали каменные блоки стойками и мешками с песком.

Специалисты "Мостотрест" начали спасение разваливающегося участка набережной канала Грибоедова, сообщила пресс-служба учреждения. Аварийный участок возле дома №80, закрытый для пешеходного движения в 2018 году, стабилизировали.

Водолазная группа ремонтников уложила в пропасть между каменными блоками мешки с песком и цементом и смонтировала опорные стойки, чтобы зафиксировать часть блоков.

Пешеходам по-прежнему затруднительно пройти по набережной на ремонтируемом участке, поэтому горожанам рекомендуется пользоваться тротуаром на противоположной стороне проезжей части.

Ранее специалисты говорили, что плановый ремонт набережной пройдет в 2020-2021 годах.

Фото: пресс-служба "Мостотрест"