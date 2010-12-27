На набережной канала Грибоедова остановили смещение каменных блоков

Специалисты "Мостотрест" начали спасение разваливающегося участка набережной канала Грибоедова, сообщила пресс-служба учреждения. Аварийный участок возле дома №80, закрытый для пешеходного движения в 2018 году, стабилизировали.
Водолазная группа ремонтников уложила в пропасть между каменными блоками мешки с песком и цементом и смонтировала опорные стойки, чтобы зафиксировать часть блоков.
Пешеходам по-прежнему затруднительно пройти по набережной на ремонтируемом участке, поэтому горожанам рекомендуется пользоваться тротуаром на противоположной стороне проезжей части.
Ранее специалисты говорили, что плановый ремонт набережной пройдет в 2020-2021 годах.
Фото: пресс-служба "Мостотрест"
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