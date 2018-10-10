"Мостотрест" круглосуточную принимает жалобу на уборку снега на набережных и мостах

С дорог Петербурга за сутки собрано и вывезено более 48 тыс. кубометров снега.

"Мостотрест" будет круглосуточно принимать жалобы по уборке мостов, тоннелей, путепроводов и набережных по телефону. Обращения принимаются по телефону 577–78–25.

То, куда звонить, зависит от того, какое предприятие отвечает за содержание дороги. Так, например, комитет по благоустройству отвечает за уборку автомобильных дорог регионального значения. К ним относится проезжая часть и тротуары улиц, проспектов, бульваров, переулков, площадей. Дежурная служба работает по номеру 314-60-13. Кроме того, также можно обратиться в дорожные специализированные предприятия, которые отвечают за уборку в вашем районе.

Ранее Piter.TV писал о том, что петербургский художник создал картины, на которых горожане падают из-за неубранных улиц.

Фото: Piter.TV