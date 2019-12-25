Петербургский художник создал картины, на которых горожане падают из-за неубранных улиц

Он создал серию картин "Упс!", в которую входят девять работ.

Петербургский художник Рубен Монахов создал серию картин "Упс!", на которых отобразил падающих горожан из-за гололедицы и неубранных улиц. Художник рассказал порталу MR7, что его вдохновило на эту серию.

Перед новогодними праздниками в 2019 году художника выписали из больницы после операции на позвоночнике. В то время на городских улицах было много снега, который сопровождался гололедицей. Он катастрофически боялся упасть, особенно после того, как неоднократно становился свидетелем таких падений. Монахов запоминал, в каких позах петербуржцы падали из-за неубранных улиц, в какой одежде. Затем приходил домой и отображал запомненное на холсте. Всего в серии девять картин.

Ранее петербуржцам рассказали, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах.

Фото: официальный сайт Рубена Монахова