"Мостотрест" объявил о готовности принимать звонки по поводу уборки снега

Петербургский "Мостотрест" напомнил горожанам о своей горячей линии, на которой сотрудники предприятия готовы выслушать вопросы по уборке мостов, тоннелей, набережных города от снега и претензии к качеству работ. Об этом сообщила 6 февраля пресс-служба "Мостотреста".
Диспетчерская служба обещает работать круглосуточно, а случайные вопросы, относящиеся к объектам комитета по благоустройству, "Мостотрест" передаст по адресу.
Предприятие ежедневно убирает объекты, находящиеся в его хозяйстве. В дни обильных осадков на работу выходит дополнительная уборочная техника.
В Петербурге пройдет капитальный ремонт Биржевого моста.
Фото: Piter.TV
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