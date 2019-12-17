"Мостотрест" объявил о готовности принимать звонки по поводу уборки снега

Горячая линия предприятия будет работать круглосуточно.

Петербургский "Мостотрест" напомнил горожанам о своей горячей линии, на которой сотрудники предприятия готовы выслушать вопросы по уборке мостов, тоннелей, набережных города от снега и претензии к качеству работ. Об этом сообщила 6 февраля пресс-служба "Мостотреста".

Диспетчерская служба обещает работать круглосуточно, а случайные вопросы, относящиеся к объектам комитета по благоустройству, "Мостотрест" передаст по адресу.

Предприятие ежедневно убирает объекты, находящиеся в его хозяйстве. В дни обильных осадков на работу выходит дополнительная уборочная техника.

В Петербурге пройдет капитальный ремонт Биржевого моста.

Фото: Piter.TV