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"Мостотрест" объявил о готовности принимать звонки по поводу уборки снега
Сегодня, 13:42
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"Мостотрест" объявил о готовности принимать звонки по поводу уборки снега

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Горячая линия предприятия будет работать круглосуточно.

Петербургский "Мостотрест" напомнил горожанам о своей горячей линии, на которой сотрудники предприятия готовы выслушать вопросы по уборке мостов, тоннелей, набережных города от снега и претензии к качеству работ. Об этом сообщила 6 февраля пресс-служба "Мостотреста".

Диспетчерская служба обещает работать круглосуточно, а случайные вопросы, относящиеся к объектам комитета по благоустройству, "Мостотрест" передаст по адресу.

Предприятие ежедневно убирает объекты, находящиеся в его хозяйстве. В дни обильных осадков на работу выходит дополнительная уборочная техника.

В Петербурге пройдет капитальный ремонт Биржевого моста.

Фото: Piter.TV

Теги: мостотрест, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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