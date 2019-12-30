  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пройдет капитальный ремонт Биржевого моста
Сегодня, 18:20
24
nadezhda_sib

В Петербурге пройдет капитальный ремонт Биржевого моста

0 0

Начало работ было запланировано на лето 2020.

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектную документацию по капитальному ремонту Биржевого моста в Петербурге. Деньги на ремонт будут выделены из городского бюджета. 

После ремонта процесс разводки моста снизится до 3,5 минут. Кроме того, в планах очистить и восстановить гранитную облицовку опор моста, провести отделочные работы и отремонтировать перильное ограждение. 

Напомним, Биржевой мост через Малую Неву соединяет Васильевский и Петроградский острова. 

Ранее сообщалось о том, что сооружение могут закрыть с июля 2020 по октябрь 2023 года. 

Фото: Википедия 

 

Теги: биржевой мост, ремонт моста
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии