В Петербурге пройдет капитальный ремонт Биржевого моста

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектную документацию по капитальному ремонту Биржевого моста в Петербурге. Деньги на ремонт будут выделены из городского бюджета.
После ремонта процесс разводки моста снизится до 3,5 минут. Кроме того, в планах очистить и восстановить гранитную облицовку опор моста, провести отделочные работы и отремонтировать перильное ограждение.
Напомним, Биржевой мост через Малую Неву соединяет Васильевский и Петроградский острова.
Ранее сообщалось о том, что сооружение могут закрыть с июля 2020 по октябрь 2023 года.
Фото: Википедия
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