В Петербурге пройдет капитальный ремонт Биржевого моста

Начало работ было запланировано на лето 2020.

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектную документацию по капитальному ремонту Биржевого моста в Петербурге. Деньги на ремонт будут выделены из городского бюджета.

После ремонта процесс разводки моста снизится до 3,5 минут. Кроме того, в планах очистить и восстановить гранитную облицовку опор моста, провести отделочные работы и отремонтировать перильное ограждение.

Напомним, Биржевой мост через Малую Неву соединяет Васильевский и Петроградский острова.

Ранее сообщалось о том, что сооружение могут закрыть с июля 2020 по октябрь 2023 года.

Фото: Википедия