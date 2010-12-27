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Биржевой мост могут закрыть с июля 2020 по октябрь 2023 года
Сегодня, 16:25
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Cherepanov

Биржевой мост могут закрыть с июля 2020 по октябрь 2023 года

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Планируется капитальный ремонт сооружения.

В Петербурге могут полностью закрыть Биржевой мост для капитального ремонта с июля 2020 по октябрь 2023 года. Об этом 16 июля сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на публичное обсуждение проекта в государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме того, обсуждались следующие ремонтные работы:

  • Литейный мост и эстакада у Ушаковского моста.

  • Театральная площадь

  • Проспекты: Ириновский – Индустриальный, Комендантский

  • Улицы: Бухарестская, Глинки, Типанова

  • Российский путепровод

Биржевой мост - разводной мост через Малую Неву. Соединяет между собой Васильевский и Петроградский острова.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Балтийском судостроительном заводе вспыхнул газ.

Фото: Википедия

Теги: биржевой мост, капитальный ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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