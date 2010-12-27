Биржевой мост могут закрыть с июля 2020 по октябрь 2023 года

Планируется капитальный ремонт сооружения.

В Петербурге могут полностью закрыть Биржевой мост для капитального ремонта с июля 2020 по октябрь 2023 года. Об этом 16 июля сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на публичное обсуждение проекта в государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме того, обсуждались следующие ремонтные работы:

Литейный мост и эстакада у Ушаковского моста.

Театральная площадь

Проспекты: Ириновский – Индустриальный, Комендантский

Улицы: Бухарестская, Глинки, Типанова

Российский путепровод

Биржевой мост - разводной мост через Малую Неву. Соединяет между собой Васильевский и Петроградский острова.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Балтийском судостроительном заводе вспыхнул газ.

Фото: Википедия