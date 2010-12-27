Биржевой мост могут закрыть с июля 2020 по октябрь 2023 года

В Петербурге могут полностью закрыть Биржевой мост для капитального ремонта с июля 2020 по октябрь 2023 года. Об этом 16 июля сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на публичное обсуждение проекта в государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Кроме того, обсуждались следующие ремонтные работы:
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Литейный мост и эстакада у Ушаковского моста.
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Театральная площадь
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Проспекты: Ириновский – Индустриальный, Комендантский
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Улицы: Бухарестская, Глинки, Типанова
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Российский путепровод
Биржевой мост - разводной мост через Малую Неву. Соединяет между собой Васильевский и Петроградский острова.
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Фото: Википедия
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