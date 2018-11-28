На Балтийском судостроительном заводе вспыхнул газ

Пожару присвоили повышенный ранг сложности №1 БИС.

Днем 16 июля в Василеостровском районе произошел сильный пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, на Косой линии, 16, загорелся Балтийский судостроительный завод.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного "01" в 15:11. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя десять минут после начала возгорания.

Специалисты установили, что в одном из цехов воспламенился газ в одном из ацетиленых баллонов в спайке из 16 штук. Пожару присвоили повышенный ранг сложности №1 БИС.

В ликвидации огня участвовали шесть единиц техники и 32 спасателя. В 15:38 пожар потушили. В результате ЧП никто не пострадал.

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Фото, видео: Piter.TV