Опубликован график разводки мостов Петербурга в 2019 году

Навигационный сезон начинается с 10 апреля. Регулярно разводить мосты начнут с 20 апреля.

С 10 апреля на некоторых участках городской акватории Петербурга начинается навигационный режим. Регулярно разводить мосты начнут с 20 апреля. "Мостотрест" уже опубликовал график разведения мостов.

Мост Александра Невского будет разведен с 2:20 по 5:10; Большеохтинский мост – с 2:00 по 5:00; Дворцовый мост – с 1:10 по 2:50 и с 3:10 по 4:55; Биржевой мост с 2:00 по 2:55 и с 3:55 по 4:55; Тучков мост – с 2:00 по 2:55 и с 3:35 по 4:55; Володарский мост – с 2:00 по 3:45 и с 4:15 по 5:45; Благовещенский мост с 1:25 по 2:45 и с 3:10 по 5:00; Троицкий мост – с 1:20 по 4:50; Литейный мост – с 1:40 по 4:45.

Такие мосты, как Гренадерский, Сампсониевский и Кантемировский будут разводить по предварительной заявке. Заявку будут подавать за двое суток. Мосты будут разводить с 1:30 до 4:30.

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Видео: Piter.TV; Мостотрест