"Мостотрест" ликвидировал дыру на тротуаре Славянского моста

Специалисты продолжат контролировать состояние конструкции.

Во вторник, 17 марта, сотрудники петербургского "Мостотреста" отремонтировали дыру в асфальте на тротуаре Славянского моста, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что временное ограждение уже сняли, по залатанной дыре возможен безопасный проход.

Несколькими днями раньше на подходе к мосту частично обрушилось дорожное покрытие. Причиной провала специалисты назвали подмыв грунта из-за воды с законсервированной теплотрассы неподалеку. Собственника трубы пока не нашли, но протечка прекратилась, а грунт стабилен. В "Мостотресте" продолжат контролировать состояние асфальта и переправы на пострадавшем участке.

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Фото: пресс-служба "Мостотреста"