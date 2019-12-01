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"Мостотрест" ликвидировал дыру на тротуаре Славянского моста
Сегодня, 18:53
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"Мостотрест" ликвидировал дыру на тротуаре Славянского моста

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Специалисты продолжат контролировать состояние конструкции.

Во вторник, 17 марта, сотрудники петербургского "Мостотреста" отремонтировали дыру в асфальте на тротуаре Славянского моста, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что временное ограждение уже сняли, по залатанной дыре возможен безопасный проход.

Несколькими днями раньше на подходе к мосту частично обрушилось дорожное покрытие. Причиной провала специалисты назвали подмыв грунта из-за воды с законсервированной теплотрассы неподалеку. Собственника трубы пока не нашли, но протечка прекратилась, а грунт стабилен. В "Мостотресте" продолжат контролировать состояние асфальта и переправы на пострадавшем участке.

Ранее мы рассказывали, что жители Васильевского острова ужаснулись реставрацией львов на доходном доме.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"

Теги: асфальт, мостотрест, славянский мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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