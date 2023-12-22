Интернет-проект "Мосты осаждённого города" реализуют в Петербурге

Проект представляют СПб ГБУ "Мостотрест", комитет по развитию транспортной инфраструктуры и Архивный комитет Петербурга.

СПб ГБУ "Мостотрест", комитет по развитию транспортной инфраструктуры и Архивный комитет Петербурга представляют совместный интернет-проект под названием "Мосты осаждённого города", посвященный блокаде Ленинграда.

В частности, в самом центре Северной столицы, на Аничковом мосту, установлена табличка с надписью "Это следы одного из 148 478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941-44 гг.". Также следы войны сохраняются и на других улицах, в том числе на Кронверкской набережной у Троицкого моста. Если смотреть со стороны Петропавловской крепости, можно заметить царапины на стене.

На Петровской набережной следы снарядов можно увидеть на крейсере "Аврора". Также следы войны сохранились на набережной канала Грибоедова у дома №140. На Университетской набережной напротив Меншиковского дворца также остались следы снарядов.

На Миллионной улице каждый день тысячи человек проходят мимо следов авиаударов по малым переправам. На стене нового Эрмитажа через Зимнюю канавку до сих пор видны следы осколков – светлые пятна на темном граните.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 27 января пройдет концерт "Блокада. Помнить вечно".

Фото: Правительство Петербурга