"Мост глупости" в Петербурге поймал очередную "ГАЗель"

Всего на счету переправы уже 183 "жертвы".

Легендарный "Мост глупости" на Софийской улице в Петербурге поймал новую жертву: утром 13 июля под переправой застряла очередная "ГАЗель". Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

"Какой счёт?" – "183", пошутили в комментариях петербуржцы. В текущем году мост поймал уже восемь крупных машин.

О состоянии невнимательного водителя не сообщается. В комментариях петербуржцы посмеялись над упрямостью водителей фургонов, а некоторые пользователи возмутились тем, что мост неудачно спроектировали, однако возражению нашелся ответ.

Низкий мост - для того, чтобы уклон дороги которая проходит по верху, соответствовал требованиям. Чтобы зимой тяжелые фуры там не буксовали. Ездить под ним изначально вообще не предполагалось. разъяснил один из петербуржцев.

Ранее мы рассказывали, что два автомобиля столкнулись на выезде из Девяткино.

Фото: Натали Федотова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"