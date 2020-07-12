О пострадавших не сообщалось.

В воскресенье, 12 июля, два автомобиля столкнулись на выезде из Девяткино. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Машина марки Lada стала сюрпризом для водителя Nissan, который собирался поворачивать. На видео видно, что автомобили не получили серьезных повреждений. Можно предположить, что водители в порядке.

Обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.

Ранее мы писали, что в ДТП на перекрестке 8-ой Советской и Дегтярной пострадал пешеход.

Фото: vk.com/spb_today