В ДТП на перекрестке 8-ой Советской и Дегтярной пострадал пешеход

Очевидец сообщил, что светофор не работает уже около недели.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 12 июля около 13:40 на перекрестке 8-ой Советской и Дегтярной произошло ДТП.

Сообщается, что 30-летний водитель "Мерседеса" не предоставил преимущество "Фольксвагену Поло" (по отношению к Дегтярной улице 8-ая Советская является второстепенной дорогой), потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта, где наехал на пешехода.

В результате аварии, пешеход 48 лет получила тяжелые травмы.

Ранее мы писали, что несколько человек получили травмы в ДТП с Renault в Колпино.

Фото: vk.com/spb_today