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В ДТП на перекрестке 8-ой Советской и Дегтярной пострадал пешеход
Сегодня, 15:37
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smirenny

В ДТП на перекрестке 8-ой Советской и Дегтярной пострадал пешеход

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Очевидец сообщил, что светофор не работает уже около недели.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 12 июля около 13:40 на перекрестке 8-ой Советской и Дегтярной произошло ДТП. 

Сообщается, что 30-летний водитель "Мерседеса" не предоставил преимущество "Фольксвагену Поло" (по отношению к Дегтярной улице 8-ая Советская является второстепенной дорогой), потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта, где наехал на пешехода. 

В результате аварии, пешеход 48 лет получила тяжелые травмы. 

Ранее мы писали, что несколько человек получили травмы в ДТП с Renault в Колпино.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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