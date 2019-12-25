Несколько человек получили травмы в ДТП с Renault в Колпино

Один из водителей не справился с управлением.

В воскресенье, 12 июля, несколько человек получили травмы после ДТП в Колпино. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что машины столкнулись на пересечении Павловской улицы и улицы Веры Слуцкой. Пожилой водитель Renault Duster не справился с управлением и влетел в Renault Logan. В результате столкновения пострадали оба водителя, а так же двое пассажиров.

На данный момент все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что на перекрестке Бабушкина и Красных Зорь столкнулись две машины.

Фото: Piter.tv