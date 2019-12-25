На перекрестке Бабушкина и Красных Зорь столкнулись две машины

В воскресенье утром, 12 июля, на перекрестке улицы Бабушкина и Бульвара Красных Зорь столкнулись две машины. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
На фотографиях видно, что машины получили довольно сильные повреждения. Очевидцы также рассказали, что среди участников ДТП есть пострадавшие: "одного мужчину вытащили из машины, он хромает".
Ранее мы писали, что на Дальневосточном произошло ДТП с участием нескольких машин.
Фото: vk.com/spb_today
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