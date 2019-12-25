На перекрестке Бабушкина и Красных Зорь столкнулись две машины

Среди участников ДТП есть пострадавшие.

В воскресенье утром, 12 июля, на перекрестке улицы Бабушкина и Бульвара Красных Зорь столкнулись две машины. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что машины получили довольно сильные повреждения. Очевидцы также рассказали, что среди участников ДТП есть пострадавшие: "одного мужчину вытащили из машины, он хромает".

Ранее мы писали, что на Дальневосточном произошло ДТП с участием нескольких машин.

Фото: vk.com/spb_today