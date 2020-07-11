На Дальневосточном произошло ДТП с участием нескольких машин

Автомобили получили серьезные повреждения.

На перекрестке Зольной улицы с Дальневосточным проспектом вечером 11 июля произошло ДТП с участием трех автомобилей. Видео момента аварии с камер наблюдения оказалось в распоряжении Piter.tv.

На видео можно заметить, как одна из "легковушек" успевает проехать перед движущимся трамваем, после чего в нее сбоку врезается второй автомобиль. Затем к ним присоединяется третий участник аварии. Автомобили получили серьезные повреждения.

По данным дорожной полиции, у дома №11 по Зольной улице столкнулись три автомобиля. Травмы получили два двадцатилетних молодых человека и один 1991-го года рождения. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на перекрестке Просвещения и Ушинского пострадали три человека – водитель, пассажир и пешеход.

Видео: Piter.tv