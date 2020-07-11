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В ДТП на перекрестке Просвещения и Ушинского пострадали три человека

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Пострадали и пассажир, и водитель одного автомобиля, и пешеход.

Стали известны подробности аварии, которая произошла в Калининском районе Петербурга днем в субботу, 11 июля. Как сообщили в дорожной полиции Петербурге на перекрестке улицы Ушинского с проспектом Просвещения столкнулись автомобили "Тойота" и "Фольксваген", после чего немецкая иномарка выехала на тротуар в сторону пешехода.

В результате аварии тяжелые травмы получил водитель "Фольксвагена" 61-го года рождения, а его 60-летняя пассажирка и 37-летний пешеход женского пола были госпитализированы в Елизаветинскую больницу с травмами средней степени тяжести.

Ранее мы сообщали о первой информации с места аварии. Видеозапись, запечатлевшая момент столкновения, оказалась в распоряжении Piter.tv.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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