В ДТП на перекрестке Просвещения и Ушинского пострадали три человека

Пострадали и пассажир, и водитель одного автомобиля, и пешеход.

Стали известны подробности аварии, которая произошла в Калининском районе Петербурга днем в субботу, 11 июля. Как сообщили в дорожной полиции Петербурге на перекрестке улицы Ушинского с проспектом Просвещения столкнулись автомобили "Тойота" и "Фольксваген", после чего немецкая иномарка выехала на тротуар в сторону пешехода.

В результате аварии тяжелые травмы получил водитель "Фольксвагена" 61-го года рождения, а его 60-летняя пассажирка и 37-летний пешеход женского пола были госпитализированы в Елизаветинскую больницу с травмами средней степени тяжести.

Ранее мы сообщали о первой информации с места аварии. Видеозапись, запечатлевшая момент столкновения, оказалась в распоряжении Piter.tv.

Видео: Piter.tv