"Мост глупости" на Южном шоссе поймал новый фургон

"ГАЗель" смогла пролететь под мостом, но сломала весь кузов.

Около 16.00 в пятницу, 5 июня, "Мост глупости" на Южном шоссе в Петербурге отпраздновал свою очередную добычу: под конструкцией застряла новая "ГАЗель".

Судя по фотографиям очевидцев, появившихся в соцсетях, фургон смог пронестись под мостом, однако потерял свой кузов. Часть машины с грузом попросту сломалась от столкновения с конструкцией и развалилась на отдельные доски и подпорки.

Наблюдатели отметили, что под мостом решили проехать сразу несколько "ГАЗелей", одна из которых была ниже товарищей и подходила под габариты.

Там их несколько и один из них ниже остальных. Видимо проскочил первый и в себя поверил))) очевидец

В комментариях под постом в соцсети новой жертве "Моста глупости" в шутку порадовался один из петербуржцев, который, судя по всему, работает в автомастерской.

Кормильцы Вы наши. Мы ООО Тент-Сервис очень Вас ждем на Южном шоссе. Тенты,каркасы.На остальные комментарии не реагируйте пользователь

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Фото: Оля Стадны, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"