Кроссоверы "Москвич 3" доставили в петербургские автосалоны

Цена новой модели пока не озвучена.

Петербургским автодилерам передали первые кроссоверы "Москвич 3". Об этом сообщила "Фонтанка".

Пока неизвестна ни стоимость автомобилей, ни точная дата начала продаж в автосалонах. Как пишет издание, в автосалон "РОЛЬФ Лахта" поступило 8 "Москвичей" с автоматической коробкой передач и на механике. Также модели есть и у "Аларм-Моторс Юго-Запад". Они будут представлены в шоу-руме и доступны для тест-драйва.

Машины на вариаторе передали в "Автомир", вскоре туда поступит и механика. К началу продаж готовятся и сотрудники автосалона "Петровский" на улице Руставели.

Напомним, что продажи кроссовера "Москвич 3" ориентировочно запустят в конце января в Петербурге.

Фото: Telegram / Завод "Москвич"