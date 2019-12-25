Московский проспект будут поэтапно закрывать на ремонт в мае

Сейчас ремонтные работы ведутся в районе Технологической площади.

В субботу, 2 мая, начался первый этап, запланированного ремонта Московского проспекта. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас ремонтные работы ведутся в районе Технологической площади. Они продолжаться до 4 числа.

В это же время водителей ждут затруднения при движении от 1-ой Красноармейской улицы до нечетной стороны набережной Обводного канала. Ремонтные работы на этом участке будут проходить со 2 по 11 мая.

Ограничения также ожидаются с 10 по 22 мая. В это время рабочие будут приводить в порядок участок от Сенной площади до нечетной стороны набережной реки Фонтанки.

В комитете подчеркнули, что на тротуаре никакие работы выполнять не планируется.

Ранее мы писали, что на КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу до 3 мая

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