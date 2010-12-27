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В порту "Морской фасад" пройдет реконструкция
Сегодня, 16:15
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nadezhda_sib

В порту "Морской фасад" пройдет реконструкция

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На нее потратят около полмиллиона рублей.

Порт "Морской фасад" будет принимать паромы с накатными грузами. К реконструкции порта приступят осенью 2019. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на коммерческого директора морской гавани Алексея Памфилова. 

На портале госзакупок 5 июля объявили конкурс на реконструкцию объектов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункт. В "Морском фасаде" хотят создать отдельный досмотровый комплекс и приобрести досмотровое оборудование. На них готовы потратить 453 млн рублей. 

Обновленный порт сможет получить статус грузо-пассажирского пункта пропуска. Также он будет принимать паром "Принцесса Анастасия". 

Планируется, что работы завершатся в конце 2020 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что транспортный узел "Девяткино" подключат к КАД

Фото: vk.com/passengerportspb

Теги: морской фасад, порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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