Транспортный узел "Девяткино" подключат к КАД

Из-за этого на развязке КАД на севере Петербурга год будут вестись работы.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщила о том, что почти на год на участке автодороги Петербурга с трассой Петербург - Матокса (Мурино) вступят ограничения для движения транспорта.

Они начнутся уже завтра, 9-го июля. До 15 июня 2020 года будут перекрыты для движения транспорта полоса безопасности и первая полоса. По второй, третьей и четвертой полосе можно будет двигаться не более 50 км/час.

Работы проведут для того, чтобы подключить транспортно-пересадочный узел "Девяткино" к КАД.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 8 июля ограничивается проезд у здания Биржи.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"