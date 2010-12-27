ГАТИ: с понедельника ограничивается проезд у здания Биржи

Из-за ремонтных работ автомобилисты не смогут беспрепятственно проезжать по участку.

В ГАТИ объявили о новых ограничениях на дорогах. На этот раз свободно нельзя будет передвигаться водителям по Стрелке Васильевского острова, около здания Биржи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что ограничения вводятся с восьмого июля. Причиной временных изменений стала установка на участке пешеходной галереи. Работы завершатся только к седьмому сентября.

Специалисты отмечают, что также с 12 июля по 3 сентября будет ограничено движение по Биржевому проезду. Там оборудуют временное ограждение.

Ранее Piter.tv писал об ограничениях для транспорта, которые действуют с 19 июня.

Фото: Piter.tv