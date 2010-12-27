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ГАТИ: с понедельника ограничивается проезд у здания Биржи
Сегодня, 7:14
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lesjasap

ГАТИ: с понедельника ограничивается проезд у здания Биржи

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Из-за ремонтных работ автомобилисты не смогут беспрепятственно проезжать по участку.

В ГАТИ объявили о новых ограничениях на дорогах. На этот раз свободно нельзя будет передвигаться водителям по Стрелке Васильевского острова, около здания Биржи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что ограничения вводятся с восьмого июля. Причиной временных изменений стала установка на участке пешеходной галереи. Работы завершатся только к седьмому сентября. 

Специалисты отмечают, что также с 12 июля по 3 сентября будет ограничено движение по Биржевому проезду. Там оборудуют временное ограждение. 

Ранее Piter.tv писал об ограничениях для транспорта, которые действуют с 19 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: биржа, биржевой проезд, гати, ограничение проезда, стрелка васильевского острова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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