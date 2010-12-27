ГАТИ: с 19 июня в Петербурге ограничат движение транспорта

Специалисты объявили новые участки, которые будут недоступны для водителей.

С 19 июня в Петербурга начинаются новые ограничения движения. Об этом закаляют специалисты ГАТИ. До 15 октября сотрудники перекроют движение общественного и частного транспорта по набережной канала Грибоедова, начиная от Английского проспекта и завершая улицей Пасторова. На территории будет размещено временное ограждение для ремонта стенки набережной.

С 20 по 23 июня проезд ограничат по Гражданскому проспекту, от Гидротехников до 45 дома. Недоступны будут и перекрестки между Гидротехников и улицей Верности. Там будут восстанавливать благоустройство после работ по газофикации. С 20 июня по 31 августа ограничат движение по Адмиралтейскому каналу от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

Полностью перекроют участок в створе Гражданского проспекта от улицы Гидротехников, нечетной стороне улицы Верности и четной стороне до 4 здания, боковым проездам Гражданского проспекта до Науки. Запрет продлится с 22 по 23 июня.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Московском тонированная "Приора" довела до госпитализации двоих петербуржцев.

Фото: Piter.tv