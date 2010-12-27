"Монеточка, где же ты, где": Шафутинский хочет записать дует с популярной певицей

Также эстрадный певец готов исполнить новый хит и с Гречкой.

Михаил Шуфутинский заявил, что он хотел бы исполнить дуетом с Монеточкой песню "3 сентября". Об этом эстрадный певец сообщил радиостанции "Говорит Москва" в понедельник, 3 сентября.

Также артист готов исполнить новый хит и с Гречкой. Шафутинский отметил, что пока предложений выступить дуетов от популярных певиц не поступало.

Если это произойдет, то мы будем об этом думать и рассматриват заявил он

Песня "3 сентября" нваписана в 1994 году. Это "визитня карточка" артиста.

Ранее мы писали о том, что вдова Балабанова назвала бездарным клип Монеточки, снятый в стилистике "Брата".

Фото: Михаил Шуфутинский/ВК