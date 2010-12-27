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"Монеточка, где же ты, где": Шафутинский хочет записать дует с популярной певицей
Сегодня, 20:09
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IRINA_CHALKINA
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"Монеточка, где же ты, где": Шафутинский хочет записать дует с популярной певицей

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Также эстрадный певец готов исполнить новый хит и с Гречкой.

Михаил Шуфутинский заявил, что он хотел бы исполнить дуетом с Монеточкой песню "3 сентября". Об этом эстрадный певец  сообщил радиостанции "Говорит Москва" в понедельник, 3 сентября.

Также артист готов исполнить новый хит и с Гречкой. Шафутинский отметил, что пока предложений выступить дуетов от популярных певиц не поступало.

Если это произойдет, то мы будем об этом думать и рассматриват

заявил он

Песня "3 сентября" нваписана в 1994 году. Это "визитня карточка" артиста. 

Ранее мы писали о том, что вдова Балабанова назвала бездарным клип Монеточки, снятый в стилистике "Брата".

Фото: Михаил Шуфутинский/ВК

Теги: михаил шафутинский , монеточка
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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