Вдова Балабанова назвала бездарным клип Монеточки, снятый в стилистике "Брата"

Сама идея ей показалась хорошей.

Вдова режиссера фильма "Брат" Алексея Балабанова, Надежда Васильева, раскритиковала новый видеоклип певицы Монеточки "90", снятый в стилистике знаменитой кинокартины ее мужа. Свои мысли по поводу ролика она озвучила каналу Рен-ТВ.

Мне не понравилось. Я считаю, что это бездарно. Это снято плохо. Я не говорю о голосе или идее. Идея — хорошая. Плохо, неталантливо, вот и все. сказала Васильева.

Монеточка представила новый клип на своем официальном YouTube-канале 21 августа. В нем главная героиня в исполнении самой Монеточки носит одежду персонажа Данилы Багрова, повторяет его действия и посещает те же локации. Таким образом создатели постарались соединить современную музыку и дух времени. За один день клип набрал почти 1 млн просмотров.

Фото: скриншот из клипа Монеточки "90"

Видео: youtube.com/монеточка