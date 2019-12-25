В Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийной мелодрамы «Жёны спасателей»

Режиссер Елена Яковлева приступила к работе над новым проектом, посвященным жизни сотрудников МЧС и их семей.

В Санкт-Петербурге приступили к съемочному процессу нового многосерийного драматического проекта под названием "Жёны спасателей". Постановкой занимается режиссер Елена Яковлева. В актерский состав вошли известные исполнители: Иван Оганесян, Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц, Алексей Бардуков, Мария Лопатина и другие. Премьерный показ запланирован на медиаплатформе "Смотрим", а телевизионная версия появится в эфире канала "Россия".

Сюжетная линия сосредоточена на профессиональной деятельности и личных взаимоотношениях сотрудников чрезвычайного ведомства и их семей. В центре внимания окажутся несколько супружеских пар, чья жизнь наполнена тревогами и испытаниями. Особое внимание создатели уделили достоверному изображению работы спасателей - актеры прошли специальную подготовку в действующих пожарных частях.

Проект рассказывает не только о тех, кто ежедневно сталкивается с опасностью, но и об их близких, которые остаются в тревожном ожидании, пояснила режиссер Елена Яковлева.

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Фото: телеканал "Россия"