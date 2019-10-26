"Мисс Украина" нестандартно ответила на вопрос "Чей Крым?"

Девушка заявила, что он "всех людей".

Обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша нестандартно высказалась о принадлежности Крыма. На вопрос журналистов "Чей Крым?" девушка ответила, что он "всех людей". Об этом пишет "Страна.ua".

"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям", - заявила "Мисс Украина".

Маргарита призналась, что в детстве часто посещала полуостров и отдыхала там с семьей. В настоящее время в Феодосии живет ее сестра.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам котором полуостров вошел в состав России. Украинские власти пытаются опротестовать решение народа до сих пор.

Ранее мы писали, что в Госдуме ответили на несогласие Украины по возвращению России в ПАСЕ.

Видео: Instagram/ margoritapasha